Maternité : le RENAFESS veut trois mois de congé pour l’après accouchement

Le Réseau National des Femmes Syndicalistes du Sénégal (RENAFESS) en atelier de partage sur les conclusions et les recommandations du cadre du Ministère du travail pour l’application de la Convention 183 et de la Recommandation 191 de l’OIT sur la protection de la maternité, a demandé son effectivité. En effet Fatoumata Bintou YAFA Présidente du RENAFESS et ses camarades ont sollicité de la part du Président qui sortira gagnant de la prochaine présidentielle de prendre en compte cette mesure d’ajouter un mois de congé en plus aux femmes après accouchement.