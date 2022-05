Matériel de construction de Massalikul Jinaan et exonérations : Les révélations de Mbackiou Faye sur les mesures prises à l'époque par le président Macky Sall

« Une TVA à 0% sur le matériel de construction de la mosquée Massalikul Jinaan, c'est une des mesures prises à l'époque par le président Macky Sall », a-t-il dit, aujourd’hui, au cours de la visite du Chef de l’État dans le lieu de culte niché à Colobane.



« Le président Macky Sall a non seulement financé à hauteur de 4,5 milliards le plan d’assainissement, mais aussi a exonéré d'impôt sur le matériel de construction. Cette exonération s'élève à plus de 7 milliards », a encore révélé Mackiyou Faye, devant Macky Sall.



Au cours de la rencontre, le Chef de l’État a indiqué que la grande mosquée Massalikul Jinaan disposera désormais d’un poste de santé et d’une morgue ouverte au public.