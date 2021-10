Match retour Namibie vs Sénégal / Aliou Cissé : « Gagner et passer à la prochaine étape... »

Déjà en Afrique du Sud (Johannesburg) lieu choisi pour abriter le match retour entre le Sénégal et la Namibie, Aliou Cissé a tenu une conférence de presse d'avant-match ce lundi.

D'après lui, désormais il faut gagner ce match et valider la qualification pour les barrages à deux journées de la fin de cette première phase des éliminatoires de la coupe du Monde Qatar 2022.

"Gagner et passer à la prochaine étape", a déclaré le technicien sénégalais qui s'attend à une équipe des Brave Warrios revencharde après leur lourde défaite 4-1 à Thiès.