Match retour BAL – Conférence Sahara : l’AS Ville de Dakar concède une deuxième défaite consécutive face au Petro de Luanda (76-67)

Dans une Conférence Sahara extrêmement disputée, chaque match revêt une importance capitale. Après une défaite en prolongation face à Kriol Star (92-95), l’AS Ville de Dakar abordait la cinquième journée de la BAL 2025 avec l’obligation de s’imposer face au champion en titre, le Petro de Luanda. Les deux formations, tout comme Kriol Star et l'US Monastir, affichaient un bilan identique de deux victoires pour deux défaites, rendant la course à la qualification plus incertaine que jamais.



Un premier quart maîtrisé par Petro



Dès l’entame, les deux équipes affichent un gros niveau d’intensité. Menée 0-5, l’AS Ville de Dakar se réveille grâce à un tir à trois points de Will Perry (12 points, 3 rebonds, 5 passes), puis deux lancers francs d’Harouna Amadou Abdoulaye (2 points). Mais le Petro de Luanda, emmené par Patrick Gardner (13 points, 6 rebonds), impose son rythme. Les Angolais creusent l’écart en exploitant les failles défensives adverses, notamment grâce aux tirs primés de Glofate Buiamba (13 points, 4 rebonds) et aux percées de Childe Dundao (7 points).

Malgré une tentative de réaction avec un autre trois points de Perry, le Petro conclut le quart-temps en tête (25-18), profitant d'une défense dakaroise peu vigilante.

Un deuxième quart à sens unique



Le deuxième quart-temps confirme la domination des visiteurs. L’AS Ville multiplie les pertes de balle (21 au total dans le match) et reste inefficace derrière l’arc (6/21 à trois points au total). Petro en profite, enchaîne les possessions propres et creuse l’écart jusqu'à +17 (42-25), soit le plus gros écart du match.



Samba D’Ali Fall (17 points) tente bien de sonner la révolte, mais le collectif angolais reste supérieur. Petro mène logiquement à la pause (47-32).



Réveil dakarois après la pause, Samba Dali Fall en feu



De retour des vestiaires, l’AS Ville de Dakar démarre fort avec un 8-0. Samba Dali Fall (17 points, 13 rebonds) prend feu avec deux tirs primés, suivi d’un lay-up d’Atem Majok (16 points, 5 rebonds, 2 contres). Le score passe à 47-39. Samba Fall poursuit sur sa lancée avec deux autres tirs à trois points, ramenant les siens à 9 longueurs.



Will Perry enchaîne avec un autre tir primé et Matar Gueye (8 points, 4 rebonds) claque un dunk spectaculaire. L’AS Ville de Dakar remporte le quart-temps (22-16) et revient à 63-54. L’espoir renaît dans les tribunes.



Dernier quart temps tendu, mais Petro garde la main



Le dernier quart commence sur un dunk de Majok, mais Petro reste calme. Childe Dundao reprend le contrôle du tempo. À 6 minutes 39 de la fin, Modou Fall Thiam inscrit un panier crucial pour réduire l’écart à 5 points (65-60).



Mais les erreurs se répètent. Une passe ratée de Samba Fall, pourtant excellent jusque-là, permet à Petro de reprendre 6 points d’avance (73-67). Les Dakarois, plombés par leur maladresse (38,6% aux tirs, 28,6% à 3 pts) et leurs pertes de balle, n’arriveront pas à recoller. Petro scelle la victoire 76-67, grâce notamment à sa domination dans la peinture (36 points contre 30).