Match nul (1-1) à la mi-temps entre Madagascar et Sénégal

Pas de vainqueur entre le Madagascar et le Sénégal à la mi-temps. Les deux équipes ont regagné les vestiaire sur le score d'un but partout. Partage des points entre Barea malgaches et Lions dans une première mi-temps plaisante et équilibrée qui pouvait basculer d'un côté comme de l'autre.

L'équipe nationale du Sénégal avait bien lancé son match contre le Madagascar, grâce à un but de Moussa Konaté à la 26e minute. Les malgaches ont égalisé à la 43e minutes.