Match de légendes : L’équipe de Gianni Infantino s’offre les anciennes gloires africaines (4-3)

Les légendes du football Rabah Majer, Flávio Amado, Sabastian Veron et autres ont disputé un match de gala ce lundi au pied des pyramides de Gizeh, en Égypte. Une rencontre en présence des anciennes gloires Nuno Gomes et Marcos Evangelista de Moraes dit Cafu, qui ont engendré de nombreux sourires, pas mal de buts (score final, 4-3) et des prouesses techniques.



Diomasy Camara et El Hadj Diouf ont prouvé qu'ils étaient toujours acrobatiques, recevant les passes transversales de Kalilou Fadiga. Ces joueurs mythiques ont enfilé les crampons pour fouler le terrain de sable aménagé au pied des pyramides. Légendes du foot masculin et féminin y étaient réunies pour le «Match des légendes», dans le cadre des festivités de la 28e édition des CAF Awards.



Lors de cet événement de gala, l’équipe de Gianni Infantino rencontrait celle de Ahmad Ahmad. Le président de la CAF était donc accompagné d’anciennes gloires africaines comme Rabah Majer Moustapha Hadji, Flávio Amado, Nwankwo Kanu, Wayel Goma, entre autres, pour s'opposer à l’équipe en maillot bleu du président de la FIFA.



Ce dernier comptait dans ses rangs Cafu (Marcos Evangelista de Moraes, à l'état civile), Geremie Njitab, Sabastian Veron, Kaloucha Boilia, Youri Djorkaef, Juan Pablo, entre autres, renforcés par d'autres figures de proue du football féminin comme Gaël Enganamouit, Elodie Thomis et Camille Abily. Un match de gala remporté par les légendes de la FIFA (4-3) face aux anciennes gloires africaines.