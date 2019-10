Match amical Brésil - Sénégal : Les "Lions" en regroupement à Paris

C'est la rentrée pour les "Lions" au sein de la Tanière. Des retrouvailles entre les joueurs et le staff sénégalais qui ne s'étaient pas revu depuis la finale de la CAN perdue contre l'Algérie (0-1)



Vu que le Sénégal avait fait l'impasse lors des dates FIFA du mois de septembre, Aliou Cissé retrouve ainsi ses "Lions." Et, selon le quotidien sportif Stades, les joueurs sénégalais, en tout cas plus de la moitié (une quinzaine de joueurs sur les 23 convoqués) du groupe a rejoint Paris, hier après-midi.



Le reste du groupe est attendu incessamment, car le Sénégal devrait rallier Singapour (Asie) ce lundi en vue du match amical contre le Brésil, ce 10 octobre. À préciser que les Brésiliens sont déjà sur place, en mode regroupement...