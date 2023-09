Match Sénégal vs Algérie : les tickets intouchables le jour du match, les supporters expriment leur ras-le-bol

Le match amical opposant le Sénégal à l’Algérie de ce mardi 12 septembre, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio crée actuellement une énorme frustration chez les amateurs du foot au Sénégal. Pour cause, les tickets sont presque introuvables. Ceux qui sont disponibles sont revendus à des prix intouchables, selon les supporters trouvés à la devanture de la fédération sénégalaise de football, ce sont les mêmes problèmes qui reviennent à chaque fois qu’une belle affiche de football doit se jouer au stade Abdoulaye Wade.



« Trouver un billet du match Sénégal vs Algérie, c’est “chercher de l’or actuellement” les revendeurs détiennent les tickets, mais abuse sur les tarifs » assure Mamadou Ndiaye.



Depuis quelques heures, le public sénégalais est très remonté contre la Fédération, il l’accuse de ne pas leur faciliter l’accès aux billets et de laisser perdurer ce problème, pour Lassana, cette nouvelle politique doit être revue par nos dirigeants.



Pour eux, la même question revient à chaque fois « comment font les revendeurs pour se retrouver avec des blocs de billets alors que le citoyen lambda peine à s’offrir plus de 5 tickets. »