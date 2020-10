Match Sénégal - Mauritanie : ZIZ FASHION à l’AIBD pour accueillir les Mourabitounes.

La Star Mauritanienne Ziz Fashion s’est déplacée ce dimanche à l’aéroport International Blaise Diagne pour accueillir les Mourabitounes, qui doivent affronter, dans le cadre d’une rencontre amicale, les Lions de la Téranga. Ziz Fashion a également fait le déplacement jusqu’à la résidence des Mourabitounes, à l'hôtel Neptune, à Saly, près de Mbour, une ville touristique située sur la petite côte sénégalaise.



L’ambassadeur de la culture mauritanienne a exprimé toute sa solidarité aux Mourabitounes et souhaite que la Mauritanie gagne le Sénégal sur le score de 1but à 0. Profitant de l’occasion, Ziz Fashion a félicité les Mourabitounes pour leur dernière victoire contre la Sierra-Leone à Nouakchott, ainsi que leur parcours encourageant jusqu’ici observé lors des matches éliminatoires de la CAN 2021. Il a également témoigné toute sa reconnaissance et sa fierté au président de la Fédération Mauritanienne, Monsieur Ahmed Yahya, pour avoir élevé très haut le nom de la Mauritanie sur le continent africain dans la domaine du Football.



La Mauritanie affronte le 13 octobre le Sénégal au Stade Lat Dior de Thiès, dans le centre-ouest du Sénégal. Cette rencontre amicale est organisée en perspective de la reprise en novembre prochain des Éliminatoires de la CAN 2021.