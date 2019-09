Match Amical : Le Sénégal connaîtra la liste des joueurs du Brésil ce vendredi

Le Sénégal va disputer un match amical contre le Brésil en octobre prochain à Singapour. Les joueurs de Aliou Cissé connaîtront ce vendredi la liste des joueurs brésiliens qui devraient participer à ce match.



En effet, sauf surprise les cadres de l’équipe seront bel et bien présents dans la liste du séléctionneur Tite, à l’instar de Neymar, Firmino, Thiago Silva…



Mais d’autres joueurs pourront rater ces matches inédits. Puisque les clubs brésiliens toujours en course dans les coupes continentales ont demandé à Tite de ne pas sélectionner plus d’un joueur. Alors de nouveaux joueurs pourront intégrer la Seleçao.



Toutefois, Bruno Guimarães, milieu de l’Athlético-PR et Renan Lodi, latéral gauche de l’Atlético Madrid pourraient découvrir la sélection brésilienne.



Pour rappel, le Brésil affronte le Sénégal et le Nigéria respectivement les 10 et 13 octobre prochain à Singapour.







Africa Top Sport