Matar Diop, député : « Il faut valoriser le ‘Bay Dundéé’…. »

La consommation des produits locaux est l’un des facteurs de développement et d’autosuffisance alimentaire pour le Sénégal. C’est d’après Matar Diop, député de la majorité et habitant de la localité de Touba, une aptitude à se développer. A l’occasion du vote du budget du ministre du commerce, de la consommation et des PME, Matar Diop a, au-delà de la consommation locale, invité le ministre à faire focus sur la rénovation des marchés qui est bien partie pour donner aux commerçants un bon cadre d’activité.