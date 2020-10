Matar Diop (Hcct) à Sonko (Pastef) : « Comment donner un pays à quelqu'un qui n'est même pas en mesure de canaliser sa famille politique ! »

Parrain d'une finale de football organisée par les jeunes de Missirah, Matar Diop, leader politique et Haut Conseiller des Collectivités territoriales a tenu à inviter, ce week-end, ses camarades de parti à davantage investir le terrain pour communiquer sur les réalisations du Président Macky Sall et être au chevet des populations.



"Nous ne faisons pas comme les grenouilles qui partent en hibernation lorsque l'été arrive et qui reviennent dès la première goutte de pluie. Le Président de la République nous demande d'être aux côtés des populations et de ne point attendre des élections pour hocher la tête. C'est la raison pour laquelle, c'est avec bonheur que j'ai accepté d'être le parrain de la finale organisée par les jeunes de Missirah, dans le département de Mbacké..."



Une occasion saisie aussi par le jeune responsable politique pour envoyer quelques grosses pierres dans le jardin de Ousmane Sonko. Matar Diop invite le Président de Pastef à savoir raison garder et à cesser d'essayer de mettre la pression sur le chef de l'État par rapport à l'élection en Guinée. "Le Sénégal fait partie de la Cedeao. Ce qui requiert, par conséquent, une démarche unitaire de tous les Chefs d'État. Qu'il arrête! Tout cet activisme cache mal ses ambitions politiques démesurées. Qu'il sache que tous les moyens ne sont forcément pas bons pour accéder au pouvoir. Un pouvoir ne s'acquiert pas par le mensonge et la manipulation. Sur 100 déclarations qu'il fait, seule une, au grand maximum, n'est pas un tissu de mensonges. Qu'il travaille à canaliser les membres de sa famille politique. Et il n'en est pas capable. Comment peut-il alors penser diriger ce pays? Partout où il passera distiller des contre-vérités à nos parents, aux maîtres coraniques, aux paysans, nous passerons les effacer et rétablir les vérités. Nous ne nous lasserons pas!"



Matar Diop de conclure son réquisitoire par signaler que le Sénégal est malade de son fantomatique opposition qui n'a que l'insulte à la bouche.