Matar Cissé lors de sa présentation de condoléances chez Mimi Touré : « Tu a été la première à me consulter pour me proposer comme ministre… »

Le Ministre du Pétrole et des Énergies, Matar Cissé a fait le déplacement à Sacré-Cœur pour présenter ses condoléances à Aminata Touré à la suite du rappel à Dieu de sa mère ce vendredi vers 16h. Sur place, le Ministre du Pétrole et des Énergies, qui était venu seul, a croisé son collègue de la Femme Ndèye Sali Diop Dieng, celle de la jeunesse Néné Tall et enfin le secrétaire d'État Moïse Sarr.

Matar Cissé a témoigné sa reconnaissance envers Aminata Touré et a rappelé que c’est avec elle au poste de Premier ministre qu’il a été consulté pour la première fois afin d’occuper un poste ministériel.

« Chacun de nous a des relations particulières avec vous. Je tenais aussi à dire vous avez été la première à me consulter pour faire de moi un ministre. Nous vous en remercions du fond du cœur et prions pour le repos de l’âme de votre mère », a dit Cissé...