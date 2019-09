Matar Ba sur les JOJ Dakar2022 : « Le chantier est immense… »

Le ministre des sports Sénégalais, Matar Ba a rencontré son homologue Français, Roxana Maracineanu, en visite au Sénégal avec notamment l’Agence Française de développement (AFD.) Une rencontre qui s’inscrit dans la volonté des deux pays de nouer des partenariats en vue des JOJ Dakar2022 et des JO de Paris2024. Dans la foulée, Matar Ba est revenu sur les gros chantiers qui attendent le Sénégal.







Le patron du sport sénégalais, s’est d’abord félicité de la signature de ces conventions entre le Sénégal et la France, tout en précisant qu’il s’agissait là d’un énorme défi en perspective. « Le cahier des charges nous apprend qu’il y aura 4 000 athlètes (2000 hommes et 2000 femmes) à ceux là s’ajouteront 1800 officiels et 700 journalistes. Ce qui implique des services de haut vol en matière d’infrastructures, de sécurité, de couverture sanitaire, de transport, etc », souligne-t-il.







À quasiment trois ans des JOJ Dakar2022, Matar Ba précise que le Sénégal attend des infrastructures de qualité qui devraient changer le visage de Dakar : « Le chantier est immense, mais d’heureuse perspectives se présentent. Bientôt, le train express régional va entamer des navettes pour desservir Diamniadio. D’autre part, le président avec l’appui de ses partenaires, a déjà mobilisé les ressources pour finir à temps un stade omnisports de 50 000 places. Il faudra aussi compter avec la rénovation du stade Iba Mar Diop et de la piscine olympique. » a-t-il annoncé.