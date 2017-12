Matar Ba sur les 200 milliards : « Je n'ai pas de commentaire à faire.Chacun est libre de ses actes et paroles".

En marge de l'entretien qu'il accordé à Dakaractu, le ministre des Sports a réagi sur l'affaire des 200 milliards annoncés par l'ancienne première et qui fait l'objet de beaucoup de débats dans le landernau politique sénégalais. Interrogé sur la question, Matar Ba déclare qu'il n'a pas de commentaire à faire sur cette somme avancée par Aminata Touré. Avant d'ajouter que chacun est libre de ses actes et de ses propos. Le maire de Fatick dit attendre la suite qui va être donnée à cette affaire...