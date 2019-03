Matar Bâ sur le stade Lat-Dior : « Les réserves sont levées, malgré... »

Le stade de Thiès est prêt à abriter les prochaines rencontres internationales Sénégal/Madagascar et Sénégal/Mali, les 23 et 26 mars prochains, a assuré le ministre des Sports, faisant savoir qu’il reste toutefois quelques petits travaux liés aux vestiaires et au tunnel. "Les réserves sont levées, malgré quelques petits travaux qui restent", a déclaré Matar Bâ, ministre des Sports...