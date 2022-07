Matar Ba rassure Aminata Touré : « Le combat c'est le nôtre... nous assurons la victoire éclatante »

Pour son déplacement à Factick ce début d'après midi du lundi marquant la dix septième journée de campagne électorale, Aminata Touré a reçu les assurances du maire de la ville de Factick et non moins ministre des sports.



Matar Ba qui a témoigné la fidélité et l'engagement de Mimi Touré auprès du président Macky Sall, rassure que la victoire sera éclatante au soir 31 Juillet dans le département de Factick.



« Mme le Premier ministre Aminata Touré, nous vous prenons comme le président Macky Sall qui vous a envoyée. C'est pourquoi nous allons vous soutenir, vous accompagner et vous encourager pour le choix porté sur votre personne », a rassuré le ministre Matar Ba...