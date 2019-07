Matar Bâ, ministre des sports : « Ce qui nous frustre c'est qu'on est plus fort que l'Algérie... Cette mobilisation exceptionnelle réconforte l'équipe »

Ainsi s'est exprimé le ministre des sports sénégalais Matar Bâ au retour de la finale de la CAN, perdue face à l'Algérie. Très déçu par la déconvenue des "Lions" face aux "Fennecs" (1-0), le ministre des sports regrette le déroulement du match jugeant le Sénégal largement plus fort que son adversaire. Néanmoins, il reste positif et se félicite surtout de accueil exceptionnel que le peuple a réservé aux "lions"