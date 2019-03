Matar Bâ, ministre des Sports : "Je souffre à cause de la fermeture du Stade Demba Diop"

La FIFA s’est engagée à participer à la réhabilitation du stade Demba Diop et en faire un stade fédéral, avait annoncé le président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), Augustin Senghor. En attendant, le ministre des Sports nous a dit sa souffrance à cause de la fermeture du stade plus que cinquantenaire.