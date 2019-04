Matar Ba ministre des Sports : « Le marathon Eiffage nous a permis d'être dans le bain pour les Jeux olympiques de la jeunesse 2022 »

Trois ans après la première édition sur l’autoroute à péage, le marathon Eiffage de Dakar 2019 a été organisé, dimanche, au cœur de Dakar, sur un nouveau circuit, qui a été élaboré en prenant en compte un certains nombre de paramètres. Le village du marathon a été implanté à la Place de l'Obélisque comme point de départ et d’arrivée. La course a eu lieu en grande partie sur la corniche avant de longer le Plateau pour revenir sur le Boulevard du Général De Gaulle.

À l’image de la précédente édition, il y avait l’épreuve du 42 km, le 21 km, le 10 km et le kid’s stadium, avec la participation de plusieurs centaines de jeunes athlètes. Cette deuxième édition a été présentée comme un test grandeur nature en direction des prochains JOJ. "Le marathon Eiffage nous a permis d'être dans le bain pour les Jeux olympiques de la jeunesse 2022", se projette déjà le ministre des Sports, Matar Bâ...