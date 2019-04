Matar Ba calme le jeu : « Ne pas gagner la CAN ne signifie pas un licenciement automatique de Aliou Cissé »

À la suite sa reconduction à la tête du ministère des Sports, Matar Ba a accordé une interview à nos confrères de Wiwsport. Un entretien durant lequel le ministre est revenu sur les objectifs d’Aliou Cissé à la prochaine CAN 2019.

Selon lui, le poste d’Aliou Cissé n’est pas menacé par un échec à la finale de cette compétition continentale. « Il y a des objectifs. Il n’y a pas de contrat sans objectif. Le président de la FSF a récemment dit que quoi qu’on puisse faire, il faut gagner le trophée. Donc l’objectif est de rentrer avec la coupe. Maintenant cela ne veut pas dire que si on ne remporte pas la coupe on va balayer le coach, il faut que les gens le sachent », a indiqué Matar Ba.