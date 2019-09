Matar Bâ à la journée d’hommage dédiée à Serigne Saliou : «Massalikoul Jinaane, c’est une victoire de Cheikh Ahmadou Bamba sur ses ennemis »

Accueilli par le ministre conseiller, Cheikh Abdoul Ahmad Mbacké ibn Gaïndé Fatma, petit-fils de Serigne Touba, le maire de Fatick s’est entretenu pendant un peu plus d’une demi-heure avec lui sur le sens que les organisateurs ont voulu donner à la journée en hommage au cinquième Khalife de la confrérie mouride.



Avec Mbackiou Faye, il a eu un moment d’échanges , de convivialité et de fraternité autour de l’œuvre monumentale à la gloire de Cheikh Ahmadou Bamba.



Le ministre des sports, en compagnie de son collègue Arona Coumba Ndoffène Diouf, n’a pas caché sa satisfaction face à la construction de cette mosquée, qui va créer, dit-il, un pôle de convergence, à la fois pour les mourides, mais aussi pour le reste de la Oumma. «Je remercie le président Macky Sall qui m’a désigné pour le représenter aujourd’hui à la journée d’hommage dédiée à Serigne Saliou Mbacké. J’ai été agréablement surpris par le chef-d’œuvre», assure le ministre.

Aux yeux de Matar Bâ, «la mosquée Massalikoul Jinaane, c’est une victoire de Cheikh Ahmadou Bamba sur ses ennemis.

En tant que talibé, nous ne pouvons que nous en féliciter. La totalité des financements provient des dons du khalife et des talibés. Ce qui veut dire que nous pouvons croire en nous. Que la paix règne sur notre pays», a-t-il souhaité. Matar Bâ, s’est par ailleurs félicité de soutien de l’Etat qui a plus travaillé à la réhabilitation des environs du site. Située au cœur de Dakar, la mosquée Massalikoul Jinann devrait changer le paysage urbain, si l’on en croit le ministre des Sports.