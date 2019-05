Matar Bâ à Serigne Cheikh Say Mbacké : « Le Président Macky Sall vous demande de prier pour lui et pour l'unité nationale »

À la tête de la délégation gouvernementale composée de ministres, de directeurs généraux et de responsables politiques et d'autorités administratives ( Dame Diop, Cheikh Mbacké Sakho, Gallo Bâ, Moustapha Sow, Modou Mbacké Bara Dolly, Daba Macky...), le ministre Matar Bâ a délivré le message du Président Macky Sall à Serigne Cheikh Say Mbacké, Khalife de Serigne Souhaïbou Mbacké à l'occasion de la cérémonie officielle du magal dédié au Saint-homme. Par l'entremise de son ministre des Sports, le Chef de l'État sollicitera des prières pour que toutes ses entreprises soient couronnées de succès, mais encore pour que l'unité nationale soit définitivement installée et que l'envol économique du pays qui passe d'abord par un bon hivernage, soit totalement enclenché...