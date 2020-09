Matar Bâ à Kaffrine : « J'invite l'ensemble des collectivités territoriales à assumer cette compétence transférée qui est le sport »

À l'occasion de la cérémonie de pose de la première pierre pour le démarrage des travaux de construction du siège de la ligue régionale de football de Kaffrine, le ministre des sports, Matar Bâ, a exhorté ses homologues maires à ériger le sport au rang des priorités. " Je voudrais que des moyens soient mis à la disposition des sportifs. Je ne parle pas des fonds de dotation, mais au delà des fonds de dotation, on se bat tous les jours pour construire des maternités, des dispensaires et des écoles, c'est de la même manière qu'on devrait se battre pour construire des plateaux multifonctionnels et accompagner les sportifs... Nous souffrons beaucoup, quand je dis nous, je suis un acteur sportif. Il faudrait que cette dignité que le président Macky Sall a rendu au sport que les responsables des collectivités territoriales puissent suivre cette dynamique", a-t-il argué.



Par ailleurs, Matar Ba a annoncé que son département va appuyer davantage les acteurs du sport kaffrinois. "Nous allons mettre le gazon au stade municipal de Kaffrine, mais au delà, vous verrez très rapidement dans les semaines qui suivent à travers les revues africaines et sénégalaises, l'appel d'offres qui concerne les travaux du stade régional de Kaffrine. Nous avons eu quelques retards à cause d'un recours, ce qui est tout à fait normal, mais la cour suprême a tranché et aujourd'hui le travail est en train d'être fait au niveau du ministère des sports..."



À noter que les travaux de construction de la ligue régionale de football ont été lancés à Kaffrine, mais cela touche en même temps Fatick et Kaolack qui seront dotées de cette infrastructure...