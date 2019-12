Matar Bâ (Ministre des sports) : « Le gala de l'ANPS est un évènement marquant de l'agenda sportif sénégalais... »

Comme à l'accoutumée, le ministre des sports Matar Bâ a rehaussé de sa présence la 15 ème soirée de gala de l'ANPS qui se déroulait ce samedi au musée des civilisations noires. Un événement à marquer d'une pierre blanche dans l'agenda Sportif sénégalais.



« Le gala de l'ANPS est un évènement important et marquant de l'agenda sportif sénégalais. Une manifestation d’envergure, une référence en matière d’évaluation et de distinctions des talents.»Déclarera-t-il d'emblée.



En outre, Matar Bâ, s'est réjoui des innovations de taille apportées cette année par l'association de la presse sportive (ANPS.) « Cette 15 ème édition revêt un cachet tout particulier de par les innovations que vous avez su imprimer et qui lui confère une dimension et un rayonnement non encore égalé. »



Enfin, le ministre des sports a tenu à rendre un hommage soutenu à l’ensemble des acteurs du mouvement sportif sénégalais qui nous ont quittés. Tout en relevant le caractère sous régional de ladite cérémonie, avec la présence à du ministre Gambien chargé des sports ainsi que de journalistes de la presse sportive Gambienne.