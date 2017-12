Matar Ba : « Plusieurs chantiers sont en cours de réalisation pour résoudre le manque d'infrastructures sportives au Sénégal. »

Matar Ba : Plusieurs chantiers sont en cours de réalisation pour résoudre le manque d'infrastructures sportives au Sénégal. Ce qui permettra à nos sportifs d'atteindre le haut niveau. La commune de Fatick est en passe de devenir l'une des régions les plus attractives avec l'ouverture de l'Aéroport International Blaise Diagne de Diass. Désormais les investisseurs vont donner plus d'importance à la région de Fatick.



A quelques jours de la fin de l'année 2017, le ministre des sports à cœur ouvert avec Dakaractu pour aborder plusieurs questions concernant son Fatick natal ainsi que le département des sports qu'il dirige depuis son élection à la tête de la commune de Fatick. Des préparatifs de la célébration du centenaire de sa commune en passant par les gros chantiers en cours pour résoudre le problème lié au manque d'infrastructures sportives et les prépatifs de la participation des lions du football à la prochaine coupe du monde, Matar Ba dit tout dans cet entretien qu'il a accordé à une équipe de Dakaractu.