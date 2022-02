Matar Bâ : « On n’a pas encore atteint l’objectif qui est de remporter le titre... »

Quelques instants après la qualification en finale de l'équipe nationale du Sénégal dans cette CAN 2022, le ministre des sports Matar Bâ s'est prononcé en zone mixte. "C’est une victoire méritée et cela confirme le classement FIFA. En réalité, on a une bonne équipe et on l’a montré."



Cependant, il n'a pas manqué de rappeler : "on n’a pas encore atteint l’objectif qui est de remporter le titre. Peu importe l’adversaire en face, on trouvera une solution pour aller chercher le titre. J’ai vu les joueurs et ils sont contents, mais ils restent concentrés sur l’objectif", a-t-il conclu.