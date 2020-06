Matam : la Mutuelle d’Epargne et de Crédit « Bamtaare » et 5.300 acteurs économiques financés à hauteur de 57 millions 900 mille francs CFA

Dans le cadre du programme d'appui sectoriel, la ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam Diop, s'est rendue, ce mardi 16 juin 2020, au Nord du pays plus précisément dans la région de Matam pour rencontrer les acteurs économiques impactés par la pandémie du coronavirus. Par la même occasion, elle a remis une enveloppe de 57 millions 900 mille francs cfa à la Mutuelle d’Epargne et de Crédit Bamtaare (30 000 000 F CFA) et à 47 groupements de l’économie sociale et solidaire (Ess) évoluant dans divers domaines d’activités (27 900 000 F CFA). Ce, dans le but de soutenir, sécuriser et pérenniser leurs activités.



Les secteurs visés sont entre autres l’agriculture, l’élevage, la pêche, le petit commerce et l’artisanat en particulier tout comme le sous-secteur de la transformation agro-alimentaire.



Ainsi, évoquant l'enveloppe globale de 800 Millions de F CFA dégagée pour la mise en œuvre de ce programme, Madame Zahra Iyane Thiam Diop est revenue sur la convention qui lie son département à la poste dans le cadre de ce projet. Elle a aussi rappelé sur les conditions auxquelles ces fonds de crédit sont accordés à la mutuelle. Il s'agit, en effet, d'un taux d’entrée nul (0%), un différé de remboursement de 9 mois et un taux de sortie appliqué par la mutuelle qui d'ailleurs ne peut excéder 3% y compris les frais de gestion et tout autre frais liés au crédit.





La patronne du ministère de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire s’est félicitée des efforts du président de la République Macky Sall pour venir en aide aux acteurs de la Microfinance dont l'activité a été arrêtée ou ayant subi une importante baisse sur leur chiffre d'affaire. Comme à Dakar et à Thiès, elle a aussi réitéré sa disponibilité à appuyer ces mutuelles d'épargne et de crédit dites isolées.