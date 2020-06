Matam face aux conséquences de la Covid-19 : Le soutien du Directeur général de l'ARTP à la résilience des populations du Fouta.

Un acte hautement symbolique à plusieurs sens : d'abord, faisant partie de cette région située au Nord-ouest du pays, mais aussi étant sensible aux préoccupations actuelles des populations affectées par la pandémie du coronavirus qui n'a pas fait que des dégâts sanitaires.



Ainsi, le directeur général de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP), répondant à l'appel à la solidarité du chef de l'Etat, a donné aux populations de cette partie du Fouta, près de 100 tonnes de riz pour leur permettre de résister en ces temps difficiles.



Abdoul Ly, constant dans la lutte contre la pandémie et particulièrement dans la prévention, a notamment distribué des thermoflash, des détergents, du gel hydroalcoolique, des masques et tout ce qui peut venir en aide aux forces de l'ordre, aux structures sanitaires et aux populations pour faire face à la maladie au coronavirus.



Le représentant du directeur général de l'Artp, Abdoulaye Niang, a affirmé devant les autorités présentes à la cérémonie, dont le préfet de la région de Matam, Souleymane Ndiaye, que "tous les 3 départements de la région ont été appuyés, mais sans oublier cette localité à laquelle appartient le directeur général Abdoul Ly".



En effet, sur les 88 tonnes convoyées depuis le début du mois d'Avril, 41 tonnes de riz ont été destinées à Bokidiawé. Le préfet de la région saluera cet acte hautement humanitaire et opportun en cette période de crise qui n'épargne guère les populations.



"Le directeur général de l'Artp a simplement rejoint la politique du chef de L'État. En réalité, avec ces 41 tonnes données à ses parents et proches, Abdoul Ly contribue à faire de l'approche de l'équité sociale, une réalité", se réjouira Souleymane Ndiaye qui présidait la cérémonie.



Il faut souligner que le reste de la quantité de riz est distribué dans les autres départements de Matam, Ranérou et Kanel.



Cet appui conséquent n'est pas nouveau de la part du directeur général de l'Artp. Mais, selon le préfet du département de Matam, "cela devrait permettre aux populations d'avoir plus conscience des réalités de la pandémie et de s'armer de ces gestes barrières et consignes constamment édictées par les autorités sanitaires".



Par la voix de son représentant, le directeur général de l'Artp magnifie encore les efforts consentis par le chef de l'État pour soutenir les populations démunies, mais également, les invite à ne pas se laisser gagner par le virus qui a déjà fait tant de dégâts.