Matam : avec l'appui de l'ASERGMV, des jeunes de Thiarène et Boynadji reboisent près de 1.000 arbres en 72 heures.

Les 25 et 26 Août 2022, l'Agence Sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte (ASERGMV), sur invitation des associations communautaires des villages de Thiarène et de Boynadji dans la commune de Nabadji Siwol, département de Matam.



À Thiarène, c'est l'association Thiarène Vert, qui a organisé une journée de reboisement dans les lieux publics (Écoles, Mosquées) et sur les grandes artères de la commune. Des actions qui ont été vivement saluées par les populations bénéficiaires.



Sur place ce sont des jeunes, avec l'appui de l'ASERGMV, qui ont mis en place une pépinière pour tendre vers une autosuffisance en plants. La même initiative a été développée par Boynadji Vert, créée en 2020 et qui a réussi à faire une pépinière qui compte à ce jour 10.000 plants.



Avec ces plants, l'association a déjà réussi à planter au moins un arbre fruitier dans chaque maison du village. Ainsi, du 26 au 28 Août 2022, " Boynadji Vert a décidé de planter près d'un millier d'arbres, dans les maisons qui n'en ont pas encore, toutes les rues du village et les abords de la route nationale", nous a confié Souleymane Demba Sall, président de l'association.



Pour pérenniser leurs actions, l'association compte renforcer leur pépinière en passant de 10.000 à 20.000 arbres. Et pour ce faire, elle pourra compter sur l'ASERGMV...