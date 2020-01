Matam / Ziarra Annuelle de Taïba Nguéyène : Des discours autour des valeurs humanitaires, de la paix et la concorde…

C’est un moment de communion, d’échanges et de recueillement des fidèles réunis autour de la tarikha Tidjaniya et particulièrement ceux basés au Fouta, dans la région de Matam. La localité de Taïba Nguéyène qui a vu ce week-end la présence de plusieurs hommes religieux à l’image de Thierno Samassa ainsi que tous les petits-fils de feu Tafsir Moustapha Thiam (une figure emblématique dans le Nord du Sénégal), a regorgé de monde venant de toutes les contrées du Sénégal pour célébrer cette 61e édition de la Ziarra de Taïba Nguéyène.

Les autorités locales étaient aussi présentes à cet évènement, de même que la ministre de la microfinance et de l’économie sociale et solidaire, Zhara Iyane Thiam Diop qui est aussi issue de cette localité du Fouta.

Ces guides religieux bien conscients des enjeux du moment et du contexte marqué par des tensions, ont formulé des prières pour que la paix et la stabilité règnent dans le pays mais aussi, pour que le chef de l’État, qui est aujourd’hui le président de tous les sénégalais, puisse accomplir sa mission pour l’intérêt du pays.