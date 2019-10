Matam : Zahra Iyane Thiam annonce un accompagnement technique des acteurs locaux

Le ministre de la Microfinance et l’Economie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam, s’est rendue, ce lundi, à Matam dans le cadre de sa tournée de partage avec les acteurs locaux de ladite région, du dispositif d’accompagnement et d’assistance technique de la plateforme d’appui au secteur privé et à la valorisation de la diaspora sénégalaise en Italie (Plasepri 2). À l’issue du comité régional de développement (Crd), le ministre a annoncé qu’ «une somme de 250 millions de francs Cfa est mise à la disposition des groupements, des associations et autres entrepreneurs à travers un système financier décentralisé».



Pour ce qui concerne la formation des entrepreneurs, le ministre souligne que des acteurs de développement local seront affectés dans les départements pour un meilleur accompagnement et encadrement des organisations. Elle s’est aussi exprimée sur les programmes institutionnels en cours d’exécution dans cette région du nord.



Cependant, les acteurs locaux, femmes et jeunes, ont fait part au ministre de leurs principales difficultés, notamment celles liées à l’accès aux financements.



Pour rappel, la Plasepri est le fruit de la coopération entre le Sénégal et l’Italie pour soutenir la création et le renforcement des Petites et moyennes entreprises locales, en favorisant également l’investissement au Sénégal des compatriotes de la diaspora.