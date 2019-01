Matam/Orkadiéré: Abdou Karim Sall au chevet des villages de la commune et rassure pour "un fouta" déjà conquis

Le directeur général de l'ARTP, s'est rendu ce week-end à Matam pour revoir les siens et les assister comme dans ses habitudes. Le natif de Orkadiéré a, en effet beaucoup d'affection pour cette terre du fouta dans laquelle il est intimement lié.

Cet après midi, il s'est déplacé avec une forte délégation dans certains villages de la commune pour une visite qui consiste à écouter les doléances et les besoins de ces populations.

Il a tenu cependant à féliciter ces villages sorties massivement l'accueillir et promet que le second mandat pour le président est déjà à portée de main dans tout le fouta.