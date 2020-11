À l'occasion de la deuxième journée de campagne de lutte contre les feux de brousse au Sénégal, le ministre de l'environnement et du développement durable s'est rendu dans la région de Matam. Comme effectué hier à Louga, ce déplacement vise à s'enquérir des différents avis et propositions des acteurs.



Le ministre Abdou Karim Sall et le directeur des Eaux et Forêts, Baïdy Bâ, ont assisté au comité régional de développement à la gouvernance de Matam.



Dans la perspective de lutter contre ces feux de brousse, le ministre a souligné dans son discours, que la région de Matam occupe une place de choix dans la stratégie nationale et le dispositif de riposte mis en place par son département.



Ainsi, considérant que l'année dernière, malgré les actions préventives mises en œuvre à travers l’organisation de 5 réunions de comité de développement, l’ouverture de 420 km de pare-feu, la diffusion de 18 émissions radio, l’animation de 81 séances d’Information, l'éducation, la communication et la mobilisation de 204 comités de vigilance, la région de Matam n'a pu s'empêcher d'enregistrer 17 cas de feu qui ont décimé 5522 hectares du tapis herbacé.



Le Crd de ce matin a vu la présence de certaines autorités locales telles que le gouverneur de la région de Matam, son adjoint ainsi qu'une forte représentation des collectivités terriotoriales et des acteurs de l'élevage qui font partie des plus grandes victimes de ces ravages environnementaux.