Matam : L’appel de Mimi Touré à la diaspora et aux ressortissants du Fouta établis à Dakar !

Aminata Touré est très consciente de l’apport des ressortissants et de la diaspora du Fouta pour le renversement de la tendance dans les urnes. En effet, depuis le début de la campagne, elle n’a cessé de lancer un appel à la diaspora et aux ressortissants des différentes localités à être conscients des réalisations du président Macky Sall dans leurs fiefs respectifs. Ainsi, Aminata Touré a invité ses ressortissants à venir voter massivement pour la liste de BBY lors des législatives afin que le président Macky Sall puisse continuer ses réalisations dans l’ensemble du territoire national.

« Je voudrais inviter la diaspora et les ressortissants du Fouta établis à Dakar ou dans les autres localités du pays à venir voter massivement avec un score de plus de 94%, pour offrir au président Macky Sall une large majorité afin qu’il puisse continuer ses réalisations dans l’ensemble du territoire national et dans le Fouta en particulier. Car vous n’ignorez pas que le président Macky Sall a beaucoup fait pour le Fouta », a rappelé Aminata Touré…