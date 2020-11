Matam/Inauguration : Ndiaffane Sorokoum tient son nouveau bureau de Poste.

Le directeur général de la Poste, Abdoulaye Bibi Baldé, le maire de la commune des Agnams, Farba Ngom et le directeur général de l'Agetip, El Hadj Malick Gaye et le gouverneur de la région de Matam, ont procédé ce samedi à l'inauguration du nouveau bureau de Poste à Ndiaffane Sorokoum, village situé dans la commune des Agnams dans le département de Matam. Selon le directeur général de la Poste Abdoulaye Bibi Baldé qui a présidé la cérémonie, cela va permettre de mieux répondre aux exigences du moment afin d'être au plus proche de la population.

Le directeur général de la Poste de rappeler également que l'inauguration de ce nouveau bureau entre dans le cadre du programme d'extension du réseau pour le développement économique et social des populations, mais aussi pour une meilleure prise en compte des qualités et services des besoins de la clientèle.

Dans ce même ordre d'idées, le député maire des Agnams s'est félicité de la volonté du chef de l'État de désenclaver certaines localités du pays.

« Avec l'ouverture de ce nouveau bureau de Poste à Ndiaffane Sorokoum, c'est une vielle doléance datant de l'indépendance, qui vient d'être satisfaite. Et cela traduit la volonté la volonté du chef de l'État de désenclaver les localités les plus reculés du pays, notamment le Fouta. C'est le lieu de vous féliciter pour l'excellent travail que vous êtes en train d'abattre dans votre département », s'est réjoui le député-maire Farba Ngom...