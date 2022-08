Matam / Farba Ngom défie Yewwi Askan Wi et invite le ministre de l'intérieur à organiser un scrutin spécial au Fouta dimanche prochain.

Le député-maire des Agnams est très sûr de son poids politique et de l'électorat de la coalition BBY dans le Fouta. Farba Ngom qui dénonçait lors d'une conférence de presse la sortie des leaders de Yewwi Askan Wi contre les résultats du Fouta, défie Déthie Fall, Ousmane Sonko, Khalifa Sall et compagnie sur l'électorat du président Macky Sall dans le Fouta.

Par ailleurs, le député-maire des Agnams invite le ministre de l'intérieur à organiser un scrutin spécial entre la coalition BBY et Yewwi Askan Wi le dimanche prochain pour confirmer les résultats obtenus dimanche dernier.



« Je défie tous ces leaders de Yewwi Askan Wi qui contestent les chiffres obtenus par la coalition BBY au Fouta. Je demande solennellement au ministre de l'intérieur d'organiser un scrutin spécial au Fouta dimanche prochain si la loi le permet, entre la coalition Yewwi et BBY, nous allons les laminer encore », a invité Farba Ngom très en verve. Une manière pour le responsable politique de montrer aux membres de Yewwi Askan Wi que le Fouta reste fidèle au président Macky Sall...