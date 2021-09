Matam/Élections locales 2022 : Le Dandemaayo et le Diéri votent Docteur Bocar M. Daff

Bocar Mamadou Daff, directeur de l’Agence nationale de la couverture maladie universelle (ANCMU), a été plébiscité comme candidat à la mairie de Ndendory pour les prochaines élections locales de janvier 2022, par les populations venues des villages du Diéri (Wendou Nody, Tékinguel, Andi Yari, Bangassy, Djéguesse, Ndendory et Bocky) et du Dandémaayo (Hornondé, Bapalélé, Ngando et Barmatial). Ce plébiscite a été acté à travers deux mega rassemblements au niveau du Diéri et du Dandémaayo, coordonnés par un des émissaires du DG et digne fils de la zone. Jeunes, femmes, adultes, tous debouts comme un seul homme ont sollicité auprès de l’autorité de la grande coalition BBY, le choix du docteur Bocar Mamadou Daff pour diriger la liste du pouvoir dans le Dandemaayo et le Diéri.



Auparavant, le Dg comme à son habitude, a accompagné le poste en octroyant à la structure 2 lits d’accouchement et une dizaine de blouses pour les sages-femmes. Sur le plan éducatif, le Dg et ses collaborateurs ont donné des bourses d’études aux élèves du primaire et du secondaire afin de les accompagner à la prochaine année scolaire 2022, sans oublier de donner rendez-vous aux étudiants...