Matam- Covid 19 : Me Malick Sall remet un important lot de produits de prévention aux autorités sanitaires et aux guides religieux

Dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, engagée par le président de la République, Son Excellence, Macky Sall, un important lot de produits de prévention sera distribué aux autorités sanitaires et aux guides religieux de la région de Matam par le responsable de l’Alliance pour la République, Me Malick Sall. L’équipe envoyée par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice sera conduite par Abdoulaye Sy, responsable politique. Elle est attendue dans plusieurs localités du Fouta dont Matam, Kanel, Ourossogui, Ogo, Danthiady, Doumga Le geste Me Malick Sall sera accompagné par des messages de sensibilisation sur les mesures de prévention contre la maladie notamment l’interdiction des rassemblements, le lavage des mains avec du savon, le recours au gel hydro alcoolique, etc.