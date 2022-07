Matam : Aar Sénégal défie Benno dans le Nord.

La tête de liste de la coalition Aar Sénégal était hier dans le Fouta, bastion de l’Alliance pour la République où le député-maire, Farba Ngom n'a plus besoin de démontrer son poids politique.



Toutefois, l’Alternative pour une assemblée de rupture s’est déployée dans cette partie du nord pour lancer un message au président de la République destiné à lui montrer que Aar Sénégal a bien des militants et sympathisants à Matam. En effet, depuis le début de la campagne, les partisans de TAS sillonnent les régions du Fouta et mobilisent les populations.



Les populations de Matam Ville, Thilogne, Ourossogui, Ogo, Nabadji, Dantadji et tant d'autres localités sont sorties s’imprégner du programme d’Aar Sénégal, le contrat de législature qui avait été décliné devant la presse quelques jours avant le début de la Campagne.



Thierno Alassane Sall et ses alliés comptent convaincre les populations du nord et leur permettre de voir leur espoir renaître dans le Fouta.