Mata Ba, Ministre des sports : « Aujourd'hui, on ne parle plus de prime, mais de performance »

« Depuis quelques années, c’est du vrai professionnalisme qu’on vit dans la tanière. On a fait le tour de l’Afrique et du monde, vous n’avez jamais vu de raté. On peut avoir un match nul ou perdre un match, mais nous avons toujours assuré et il n’y a eu de problème. On est assez responsable pour faire face aux difficultés. Dans tout groupe, dans toute équipe, même s’il y a des difficultés, les dirigeants qui sont là sont en phase et peuvent trouver des solutions.



Ça ne peut être un fleuve tranquille, mais les responsables doivent être en mesure de trouver des solutions aux questions et ne pas se tromper d’objectif. L’ensemble du peuple sénégalais, avec les journalistes que vous êtes, nous devrions être dans la solidarité et nous devons mettre en exergue ce que nous sommes en train de faire et de réussir. Il faut mettre le doigt sur les performances de l’équipe. Ce qu’on est en train de réussir.







Aujourd’hui, on ne parle plus de primes au niveau de l’équipe nationale, on parle de performances, de matches gagnés, de place au niveau mondial, et ça, c’est extrêmement important. Il y a de la matière et cette matière là il ne faut pas qu’on l’oublie »



stades