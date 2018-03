Massification et remobilisation de l’APR en France : Moise SARR lance le programme d’animation un week end, deux sections et/ou mouvements de soutien.

Au moment où certains des responsables de la direction du Parti se donnent en spectacle par presse interposée, Moise SARR, Responsable de la communication du parti du Président Macky SALL dans l’hexagone a choisi d’aller à la rencontre de ses compatriotes pour vulgariser les actions et réalisations du Gouvernement.



Le choix du timing a été bien réfléchi car il est à un an jour pour jour des élections présidentielles de 2019. Cette démarche républicaine et responsable vise, selon son initiateur à « expliquer avec pédagogie, informer et échanger à bâtons rompus avec les jeunes binationaux pour les convaincre à s’inscrire sur les listes électorales, les étudiants, les hommes et femmes de tous bords sur les sujets qui les interpellent afin que la campagne de désinformation et de manipulation engagée par une opposition en perte de vitesse ne puisse pas avoir les effets escomptés ».



Pour cette première étape, M. SARR a jeté son dévolu sur la région Auvergne Rhône Alpes où en compagnie du vaillant Vice consul Ibrahima MBODJ et d’autres responsables de l’APR, ils ont tenu de grandes rencontres à Lyon, rendu visite au Mouvement de soutien dirigé par la lionne Mme MIGUEL, née Mariama Camara, à la dynamique section de Grenoble coordonnée par l’influent Bouna KANTE et à la belle section APR de Clermont Ferrand dirigée par le très respecté Cheikh TALL, patron des sénégalais établis dans cette ville.



Partout où cette caravane est passée, les militants et responsables ont apprécié cette démarche inédite, qui au-delà de les honorer, les remobilise tout en les incitant à mettre le parti et la coalition BBY en ordre de bataille pour une victoire éclatante au premier tour du Président Macky SALL en 2019.