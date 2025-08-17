Masse salariale de l'État : 724,1 milliards de FCFA au premier semestre 2025


Masse salariale de l'État : 724,1 milliards de FCFA au premier semestre 2025
Selon le rapport d'exécution budgétaire du 2e trimestre 2025, la masse salariale de l'État a atteint 724,1 milliards de francs CFA au cours des six premiers mois de l'année. Ce montant représente 48,7 % des crédits ouverts pour l'exercice.

Une augmentation de 3,3 %

Comparée à la même période de l'année précédente, la masse salariale a augmenté de 22,9 milliards de francs CFA, soit une hausse de 3,3 %.

La répartition des dépenses est la suivante :

Rémunération des salariés : 710,1 milliards de francs CFA (98,1 % du total).
Dépenses de prestations sociales : 14 milliards de francs CFA (1,9 % du total), incluant les dépenses de santé, les pensions d'invalidité et les capitaux décès.

Plus de 188 000 agents

Le rapport du ministère des Finances et du Budget précise également que l'effectif total des agents de l'État s'élève à 188 576 personnes à la fin du mois de juin 2025. Cet effectif est composé de 183 549 agents permanents (fonctionnaires et non-fonctionnaires) et de 5 027 agents contractuels.
Autres articles
Dimanche 17 Août 2025
Dakaractu



