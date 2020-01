Masse commune de l’Uemoa 2020 : Vers la mise en place d’un comité de suivi des sociétés de loteries nationales et Pmu.

En conclave à Dakar depuis le lundi 6 janvier 2020, les experts des sociétés de loterie nationale et pari mutuel urbain (Pmu) des sept (7) pays de l’Uemoa, ont passé en revue le règlement du jeu en question ainsi que les recommandations de la précédente édition pour ensuite prendre des mesures déterminantes. Au cours des discussions, les experts de la masse commune Uemoa 2020 ont jugé nécessaire la «mise en place d’un comité de suivi qui, en son sein, regroupera l’ensemble des loteries nationales et pari mutuel urbain de l’Uemoa où chaque directeur général désignera un point focal qui sera membre de ce comité. Ce dernier fera office de secrétariat au président pour une meilleure mise en œuvre des résolutions. L’autre point ressorti de cette assemblée est l’aspect social (…) pour exonérer le jour de la course un prélèvement légal afin d’assister les populations africaines et de proposer de meilleure cagnotte aux parieurs», informe Mamadou Hamath Wane, président du comité des experts de la masse commune Uemoa 2020.