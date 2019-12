Massamba Cissé coach AS Pikine : « On pouvait gagner largement... On a manqué de lucidité devant les buts »

Malgré le match nul concédé face à Mbour Petite-côte ce dimanche (1-1), l’entraîneur des Pikinois, El Hadji Massamba Cissé ne crache pas sur ce point précieux qui maintient son équipe dans la course (4eme, 7 pts +4) juste derrière le leader Dakar sacré-cœur (7pts +5.)

Toutefois Massamba Cissé a regretté les nombreux occasions ratées par ses attaquants, notamment en première période . « On pouvait gagner largement mais on a manqué de lucidité devant les buts... » a t'il déploré en conférence de presse d'après match.