Massaly tacle les membres du Front national de résistance et démissionne

Mouhamadou Lamine Massaly a prononcé un discours, vendredi à Kolda, dans lequel il tacle des membres du Front national de résistance (Fnr), qui ont rallié la coalition "Idy 2019".



"En réunion, ils ont toujours dit qu'ils n'avaient plus confiance en Idrissa Seck, car ce dernier a l'habitude d'enregistrer ses interlocuteurs. Depuis, ils soutenaient que Idrissa Seck ne respecte pas les membres du Fnr. Et aujourd'hui, ils ont retourné leur veste pour s'allier avec lui", tempête-t-il, exaspéré.



Mieux, Massaly qui est membre de la coalition "Madické 2019", a déclaré sa démission du Fnr. " Je déclare ma démission au sein du Front national de résistance (Fnr). Une personne doit avoir de la vertu. Du reste, il n'y a qu'un seul candidat passionné pour le Sénégal. Le candidat de la rupture, c'est Me Madické Niang !"