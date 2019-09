Massalikul Jinaan, une perle divine (Par Papa Ibrahima Diassé)

Dakar, au coeur

A quelques encablures de Sacré Coeur

Elle est fièrement bâtie

Ses couleurs étalées au jour, ses façades embellies



Au bonheur des Baye Fall en chœur

Massés sur cette avenue, pleins de coeur



Leurs visages éclatants chassant tout malheur.

Pour que vive toute la Oummah, à l’honneur



Ses minarets ont conquis les airs

L’asphalte use de son flair

Pour les scruter en un temps éclair

Acquis au fil des époques à l’orée d’une nouvelle ère



Solides et valides

Visibles et lisibles,

Voici tracés les itinéraires de firdawsi, le sacré Paradis

Au reflet de l’empreinte des pas encensés des fidèles les Vendredis



Merveille architecturale, elle fait rêver, parce qu’elle est aussi symbole grâce à ses tours et contours !

Grande et spacieuse,

Large et lumineuse,

C’est la maison de Dieu, revêtue de ses plus beaux atours sans trompette ni tambour



Le raffinement de ses ornements,

Mêlé à la brillance de ses précieuses pierres, Donne du goût à l’œil et de l’envie à la prière

Elle estampille la haute station occupée par Bamba au firmament



Au moment où les pieds domptent toute paresse et caressent la fraîcheur douce de ses marbres qui scintillent et rivalisent avec le soleil, de brillance.

La lune est quant à elle adepte du silence.



Plus aucune action de brime

Que de notes fines du Coran qui résonnent sur ce dôme,

Connectées aux xassidas étalés à ces cimes



Le temps dans les bras de la vérité a jugé

Le colon est condamné

La foi en Dieu a vaincu

Le drapeau de l’Islam partout aperçu.



Les mystères de Bamba sont déroulés de Touba à Dakar

Dans le silence à l’abri des yeux hagards



Pendant que l’esprit s’envole vers les paradis lointains

Où, l’âme se réjouit que de fois à chaque appel du muezzin.



Elle titille le cœur implacable dans son recueillement profond

Face à ce minbar en or,

Son balcon,

Un trésor.



Signe de la belle et éclatante victoire,

Obtenue d’un combat de gloire

Aux causes injustes et injustifiées.

Mais à la récompense divinement amplifiée!



Papa Ibrahima Diassé