Massalikul Jinaan / Le pardon, la repentance et le respect de son prochain : L’essentiel du Khùtba de Serigne Moustapha Mbacké Ibn Serigne Abdou Khadre Mbacké…

La prière de l’Aïd Al Kébir a été effectuée à Massalikul Jinaan par la communauté Mouride présente à Dakar. Plusieurs dignitaires religieux ont marqué par leur présence cette prière qui s’est tenue dans un contexte sanitaire particulier. Au moment où on parle de troisième vague, l’imam qui a dirigé la prière, a invité encore une fois la communauté musulmane à la repentance et au pardon.



Des recommandations qui trouvent toute leur pertinence au vu des événements qui se succèdent dans le monde et qui montrent que l’homme généralement oublie l’essentiel de son existence. En effet, Serigne Moustapha Mbacké a voulu rappeler qu’avec cette crise que traverse la monde, seul le repli vers Dieu et ses recommandations peuvent nous aider à nous en sortir.



Après avoir rappelé l’importance de cette fête hautement significative pour la communauté musulmane. Serigne Moustapha Mbacké invite dès lors à une prise de conscience des mutations de la société et à se conformer aux impératifs de l’Islam, gages d’une sortie de crise tant souhaitée.