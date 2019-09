Massalikoul Jinane : Me Madické Niang offre 100 bœufs et plusieurs dons pour le séjour de Serigne Mountakha à Dakar

Me Madické Niang a effectué cet après-midi un déplacement à la grande mosquée de Massikoul Jinane qui sera inaugurée la semaine prochaine. Accompagné de ses proches collaborateurs, l’ancien ministre sous Wade a pu constater les derniers réglages qui sont en train d’être menés dans ce lieu de culte. Il a été accueilli par le représentant du Khalife à Dakar en l’occurrence Mbackiyou Faye. Après avoir visité l’extérieur et les extensions du site, la robe noire a exprimé toute sa satisfaction en tant que talibé mouride d’avoir participé à la réalisation de ce vœu si cher à toute la communauté mouride. Je fais partie des personnes qui ont facilité l’obtention du site, a-t-il indiqué. À l’en croire, c’est lui qui a entrepris des démarches sur recommandation du président Wade pour l’affectation du site à Serigne Touba. Par la même occasion, Me Madické Niang a offert 100 bœufs, 10 tonnes de riz, 50 packs d’eau soit 2500 bouteilles et 5000 canettes de boisson. Pour sa part, le représentant du Khalife à Dakar non moins chargé des travaux de Massalikoul Jinane a salué ce geste hautement significatif qui vise à colorer le séjour du Khalife général des mourides dans la capitale sénégalaise.