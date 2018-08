Massalikoul Djinane : L’imam exhorte les fidèles à pérenniser l'enseignement du Saint Coran et les bons comportements

La prière de la Tabaski a été célébrée, mercredi, à la mosquée Massalikoul Djinane de Dakar. A l’occasion, les fidèles ont écouté religieusement le sermon de Cheikh Moustapha Mbacké Ibn Serigne Abdou Khadr.



Dans son prêche, l’imam a véhiculé un message de Serigne Mountakha Mbacké Bissirou. Le guide religieux a fait savoir que le khalife général des mourides s’est réjoui de l’unité de la communauté musulmane au Sénégal. Rappelant les bienfaits du Saint Coran, l’imam a insisté sur la nécessité, pour les musulmans, d'enseigner aux tout-petits les fondamentaux de la religion musulmane. Le fils du 4e Khalife de Bamba a demandé aux fidèles de poursuivre cette bonne dynamique religieuse entamée par les différents chefs religieux. Il estime qu'enseigner le coran aux jeunes permet aussi d’avoir une société de valeur avec des musulmans respectant les préceptes de l’Islam.



Pour une société de paix et de prospérité, il a appelé les musulmans à toujours dire la vérité, à ne pas voler, à cultiver l’amour du prochain, à s’aimer et à se respecter, conformément aux recommandations de l'Islam.



En cette période fête de Tabaski, l’imam a indiqué que le pardon, la solidarité, l'entraide et la tolérance sont des vertus à pérenniser. Un musulman qui pardonne toujours à ses semblables, sera pardonné par le Tout-puissant. Il a exhorté les fidèles à adopter le calme et la sérénité en toute situation pour sortir des difficultés et éviter les conflits. "J'invite tous les fidèles à plus de respect vis-à-vis d’autrui", a-t-il dit.



Dans le sillage de la célébration de la Tabaski, l’imam a souhaité que tous les vœux des musulmans formulés soient exaucés par Dieu. Serigne Moustapha Abdou Khadre Mbacké a prié pour un bon hivernage pour la concorde et la paix des cœurs dans notre pays. C’était en présence d’une délégation gouvernementale, dirigée par le Premier ministre, accompagné par des ministres du gouvernement...